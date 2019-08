FC Porto vence clássico e alcança Benfica na Liga

O FC Porto ganhou o primeiro clássico do campeonato, ao impor-se ao Benfica no Estádio da Luz, na 3.ª jornada da Liga, por 0-2. Com este resultado, os dois candidatos ao título passam a somar seis pontos na prova.

Aos 22’, na sequência de um pontapé de canto, Zé Luís inaugurou o marcador. Ferro tentou o corte de cabeça, a bola ressaltou em Rúben Dias e sobrou para o avançado do FC Porto, que emendou para a baliza.

Aos 87’, o FC Porto acabou com as dúvidas, aproveitando a profundidade. Com o rival adiantado, Marega foi lançado nas costas de Ferro e, isolado, bateu Vlachodimos.

Já reduzido a dez, por lesão de Chiquinho numa altura em que já se tinham esgotado as substituições, o Benfica ainda introduziu a bola na baliza de Marchesín, mas o lance foi anulado por fora-de-jogo de Seferovic.