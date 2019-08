Ewan McGregor vai mesmo voltar a ser Obi-Wan Kenobi

Agora já não há dúvidas: na sexta à noite, o actor escocês Ewan McGregor, que já por diversas vezes foi Obi-Wan Kenobi, um jedi que foi mestre de Anakin Skywalker, subiu ao palco para confirmar, perante uma plateia recheada de fãs, que vai voltar à família Star Wars.

A série que o terá como protagonista começa a ser gravada em Fevereiro, mas para já não foram divulgados quaisquer pormenores sobre este regresso de Obi-Wan.

Há já muito tempo que McGregor brinca com a possibilidade de voltar a esta personagem que interpretou em três prequelas Star Wars, entre 1995 e 2000, escreve a Hollywood Reporter, publicação especializada em notícias da indústria do cinema. Em 2017, a Disney e a Lucasfilm chegaram a revelar que estavam a trabalhar num spinoff centrado neste jedi, mas acabaram por abandonar o projecto.

McGregor fez a confirmação, escreve a publicação norte-americana, pouco depois de ter sido apresentado o primeiro trailer de The Mandalorian, uma série devedora deste universo criado pelo realizador George Lucas, cuja primeira temporada, com oito episódios, tem estreia marcada para 12 de Novembro, coincidindo com o lançamento do Disney+, o serviço de streaming do gigante Disney.

The Mandalorian, a primeira série televisiva de acção real com base no universo Star Wars, passa-se entre os acontecimentos de O Regresso de Jedi (1983) e a tomada de poder da Primeira Ordem.

Escrita e produzida executivamente por Jon Favreau, que fez os dois primeiros Homem de Ferro e a versão em imagem real de O Livro da Selva, tem vindo a ser apresentada como uma das principais apostas no capítulo das séries originais do Disney+. Do seu elenco fazem parte Pedro Pascal, Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi e Werner Herzog.