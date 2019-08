Quem são as actrizes mais bem pagas? A Forbes responde

Pelo segundo ano consecutivo, Scarlett Johansson é a actriz mais bem paga em Hollywood. A estrela de Vingadores: Endgame – filme de maior sucesso comercial de todos os tempos – recebeu aproximadamente 50 milhões de euros no último ano, de acordo com o último ranking da Forbes.

Apesar de alguns nomes serem repetidos, há actrizes que marcam presença pela primeira vez nesta lista. Caso de Margot Robbie e Elisabeth Moss, por exemplo. Sofia Vergara, depois de ter ficado ausente do último ranking, volta em força, ocupando a segunda posição. Mila Kunis, Angelina Jolie e Jennifer Lawrence são algumas das actrizes que não voltaram a integrar a classificação da Forbes referente aos rendimentos do último ano.

Existe uma grande disparidade se compararmos o ranking masculino e feminino: as dez mulheres mais bem pagas somam 282 milhões de euros no último ano, enquanto os rendimentos dos homens ascendem a 527 milhões de euros. Scarlett Johansson e Sofia Vergara seriam as únicas nesta lista que conseguiria um lugar no ranking que reúne os homens mais bem pagos. Scarlett ocuparia a 8.ª posição, ultrapassando Chris Evans, Paul Rudd e Will Smith. Sofia Vergara ficaria em 9.º lugar nesta classificação conjunta.

Na fotogaleria em cima, pode constatar quais são as restantes actrizes que compõem a lista das dez actrizes com maiores rendimentos no último ano, de acordo com a Forbes.