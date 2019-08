Provedor de Justiça chegou a escrever ao pai das gémeas a mostrar preocupação

Agora que as duas filhas de 10 anos lhes foram retiradas, Mariana e João Dias Moura reconhecem o erro de não terem tratado da documentação para as inscrever na escola. Aceitam ser responsabilizados por isso, mas não por violência contra as filhas, que negam ter existido. “Se fôssemos acusados por não termos as meninas na escola, compreendo. Mas por violência doméstica?”

