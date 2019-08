Prisão preventiva para alegado sequestrador de ex-namorada em Barcelona

O homem de 30 anos, suspeito de ter sequestrado a ex-namorada em Barcelona, ficou em prisão preventiva por decisão do juiz de instrução do Tribunal do Seixal, disse à Lusa fonte ligada à investigação.

O homem foi detido por suspeita de ter sequestrado a ex-namorada na cidade espanhola e está indiciado por sequestro agravado, ofensas à integridade física e violência doméstica.

Os alegados factos foram cometidos entre segunda e quarta-feira, tendo o suspeito se deslocado à cidade da Catalunha, “onde agrediu e coagiu a vítima”, uma mulher de 25 anos com quem tivera um relacionamento, obrigando-a a regressar com ele a Portugal e mantendo-a sequestrada, enquanto continuava a agredi-la violentamente, segundo divulgou a Polícia Judiciária num comunicado emitido na quinta-feira.

A mulher foi dada como desaparecida em Espanha, tendo o caso sido divulgado pela polícia catalã, os Mossos d'Esquadra, que na quarta-feira passada lançou um apelo via Twitter, pedindo a ajuda da população na tentativa de localizar a portuguesa. Nesse mesmo dia, ao final da tarde, usaria o mesmo meio para indicar que ela já tinha sido localizada na casa dos pais, no Seixal.