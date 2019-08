Ensino particular diz que não vai aplicar despacho sobre identidade de género

A Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo (AEEP) declarou nesta sexta-feira que o despacho do Ministério da Educação sobre identidade de género “não se aplica ao ensino privado”.

Numa nota enviada à comunicação social, a AEEP justifica esta decisão com o facto de os colégios terem “autonomia pedagógica e administrativa para se organizarem de modo a garantirem os direitos individuais de todos os alunos, à luz dos seus projectos educativos”, conforme consagrado no Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, aprovado em 2013.

Mas acrescenta que o diploma publicado no passado dia 16 de Agosto, “pode ser aplicado ou utilizado como referência pelos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo que o assim desejem”. E recorda também que o ensino particular representa cerca de 20% do sistema educativo português, do ensino pré-escolar ao secundário.

O despacho que visa proteger a identidade de género nas escolas tem estado no centro de uma polémica, nomeadamente por causa das disposições ali contidas para possibilitar que alunos transexuais possam ter acesso a casas de banho e balneários do sexo “com que sentem maior identificação”.

O PSD e o CDS já tornaram pública a sua oposição a este diploma, que no entender do presidente social-democrata, Rui Rio, não salvaguarda “o direito de todas as crianças à sua intimidade” e “viola a autonomia das escolas”. Também desde segunda-feira está a circular uma petição pública em prol da suspensão este diploma, que já recolheu 28 mil assinaturas.

Este despacho visa aplicar nas escolas a Lei da Identidade de Género aprovada no ano passado e que está agora para apreciação no Tribunal Constitucional, por via de um pedido apresentado por 81 deputados do PSD e CDS onde se visa precisamente o artigo (12.º) sobre a sua aplicação nas escolas.

Neste mesmo artigo, recorda a AEEP no seu comunicado, estipula-se que “os estabelecimentos do sistema educativo, independentemente da sua natureza pública ou privada, devem garantir as condições necessárias para que as crianças e jovens se sintam respeitados de acordo com a identidade de género e expressão de género manifestadas e as suas características sexuais.” A associação que reúne os colégios argumenta a propósito que “esta norma, aplicável ao ensino privado, não cria novos direitos ou obrigações, pois apenas repete o princípio geral de não discriminação e de protecção e respeito pela identidade de cada pessoa previsto no artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa”.

A AEEP refere ainda que com esta posição visa responder às “dúvidas que têm sido colocadas por famílias, docentes e direcções de escolas”.