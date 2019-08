PSD com um pé nas legislativas e outro no day-after

A pouco mais de um mês das legislativas já há movimentações no PSD em torno de futuros candidatos à liderança do partido, como Luís Montenegro, Miguel Pinto Luz, Jorge Moreira da Silva, Miguel Morgado e Pedro Duarte. Neste cenário, é certo que serão todos estreantes na corrida eleitoral interna e que nenhum será deputado, pelo facto de nenhum destes cinco nomes constar das listas. Falta ainda saber se Rui Rio será novamente candidato a líder ou se haverá um nome que represente a direcção do partido.

