Viva a Via Michelin!

Já tem quase 20 anos, mas o site Via Michelin continua a ser maravilhoso: gratuito, bem apetrechado e contendo toda a antiga sabedoria dos mapas Michelin. É excelente para planear viagens de automóvel na Europa. Faz cálculos do tempo, do consumo de combustível e até do preço das portagens, embora haja quem se queixe que subvaloriza as portagens em Espanha.

