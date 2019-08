Que fazer quando tudo arde?

A prova de que as histórias dos nacionais-populistas são falsas estão nos resultados que dão. Basta ver o que se está passar: a nossa casa comum está a arder. Os argumentos que, como vimos na última crónica, eles encontraram para estribar o seu poder — o egoísmo é bom, o chefe tem sempre razão e tudo o que contradisser isto é mentira — chocam com a realidade material do nosso planeta. Se não nos deixarmos convencer pelas razões do planeta, quem se lixa somos nós.

Continuar a ler