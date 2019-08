Ocean Viking vai desembarcar em Malta. Portugal pode acolher até 35 pessoas

O navio Ocean Viking vai desembarcar em Malta, anunciou esta sexta-feira a organização Médicos Sem Fronteiras, que se encontra a bordo. O navio está há 19 dias no Mediterrâneo.

“Depois de 14 dias de sofrimento desnecessário, todas as 356 pessoas a bordo do Ocean Viking vão finalmente desembarcar em Malta”, escreveram os MSF no Twitter.

Na mesma publicação, os MSF pedem um “mecanismo de desembarque previsível”, louvando os países da União Europeia – entre os quais Portugal – que já se disponibilizaram para acolher os migrantes a bordo.

A MSF tinha alertado esta sexta-feira que as reservas de mantimentos para os 356 ocupantes do Ocean Viking só são suficientes para quatro dias.

As pessoas que foram resgatadas no Mediterrâneo, ao largo da Líbia, pelo Ocean Viking encontram-se desidratadas. Estiveram quatro dias à deriva numa embarcação precária antes de terem sido salvas pelas organizações humanitárias.

Entre eles encontram-se quatro mulheres e cinco crianças, com idades entre um ano e os seis anos de idade.

Uma grande parte, cerca de uma centena, dos migrantes a bordo têm menos de 18 anos de idade e são originários sobretudo do Sudão.

O Ocean Viking partiu no dia 4 de Agosto do porto de Marselha, França, para a primeira missão no Mediterrâneo.

Portugal pode acolher até 35 pessoas

Portugal anunciou na quinta-feira que está disponível para acolher até 35 pessoas do total de 356 resgatados pelo navio humanitário.

Através de um comunicado conjunto, os ministérios da Administração Interna e dos Negócios Estrangeiros explicaram que a disponibilidade manifestada por Lisboa surge em resposta a um apelo da Comissão Europeia.

“Portugal, França, Alemanha, Roménia e Luxemburgo são os países que manifestaram até agora disponibilidade para receber algumas das pessoas deste grupo, num gesto de solidariedade humanitária e de desejo comum de fornecer soluções europeias para a questão da migração e das tragédias humanas que se verificam no Mediterrâneo”, referem os ministérios no comunicado.