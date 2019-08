Morreu o bilionário David Koch, um dos maiores doadores republicanos

O bilionário norte-americano David Koch, um dos maiores doadores do Partido Republicano, morreu esta sexta-feira, aos 79 anos, anunciou o irmão Charles esta sexta-feira.

O antigo accionista maioritário da empresa Koch Industries foi classificado este ano pela revista Forbes como a 11.ª pessoa mais rica do mundo, ex aequo​ com o irmão Charles.

Quando Koch foi diagnosticado com cancro há 27 anos, deram-lhe cinco anos de vida, lembrou o irmão no comunicado divulgado esta sexta-feira. “O David gostava de dizer que uma combinação de médicos brilhantes, medicamentos estado da arte e a sua própria teimosia mantiveram o cancro quieto.”

Charles e David Koch, magnatas do petróleo, donos da segunda maior empresa dos Estados Unidos e fabricantes de muitos dos produtos que entram todos os dias nas casas dos norte-americanos, são hoje os principais financiadores privados da agenda mais radical do Partido Republicano e ajudam a formar opiniões e mentalidades através da criação de think tanks e de generosas contribuições a universidades, principalmente a faculdades de Economia.

David Koch concorreu à presidência dos EUA pelo Partido Libertário em 1980.