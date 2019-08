Félix Braz, vice-primeiro-ministro do Luxemburgo, sofreu ataque cardíaco. Marcelo está em contacto

Félix Braz, cidadão português que é o número dois do Governo do Luxemburgo e ministro da Justiça do Grão-Ducado, sofreu um ataque cardíaco na quinta-feira e encontra-se hospitalizado na vizinha Bélgica. De acordo com uma nota divulgada na página do executivo luxemburguês, o ministro de 52 anos está numa unidade de cuidados intensivos.

O Governo não divulgará mais detalhes para já e apela ao “respeito pela vida privada do ministro e da família”.

Marcelo Rebelo de Sousa, entretanto, desejou as melhores a Félix Braz, tendo contactado o primeiro-ministro luxemburguês por duas vezes ao longo do dia para se inteirar da situação do luso-luxemburguês.

“O Presidente da República contactou esta manhã e, de novo, esta tarde, o Primeiro-Ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, para se inteirar do estado de saúde de Félix Braz, cidadão luxemburguês e português, tendo exprimido àquele Governo e à família os votos de rápida recuperação do nosso também compatriota, na sequência da emergência de saúde que o levou a ser hospitalizado”, lê-se numa publicada esta sexta-feira na página da Presidência portuguesa.

Filho de portugueses de Castro Marim (Algarve) que chegaram ao Luxemburgo nos anos 1960, Félix Braz foi o primeiro luso-descendente a chegar a diversos cargos políticos no Luxemburgo, tanto no plano municipal como nacional. Braz nasceu em 16 de Março de 1966 em Differdange, no sul do Luxemburgo, e só obteve a nacionalidade luxemburguesa em 1984, quando completou 18 anos. Também detém nacionalidade portuguesa.