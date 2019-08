A Amazónia arde mas estas fotos são “mentirosas”

Os fogos que há duas semanas ameaçam a Amazónia tornaram-se num dos temas mais falados nos últimos dias nas redes sociais, onde se multiplicaram as imagens da tragédia — mas muitas delas são falsas. Isto é, não são actuais ou não mostram a Amazónia.

Um dos que caiu no erro foi o Presidente francês Emmanuel Macron, que partilhou no Twitter e no Instagram uma fotografia antiga, facto que foi aproveitado pelo homólogo brasileiro para o acusar de sensacionalismo.

Não foi o único, a mesma imagem foi usada pelo actor Leonardo DiCaprio, conhecido activista ambiental, e por outras celebridades como a modelo Gisele Bündchen. Mas a imagem é do fotógrafo Loren McIntyre, que morreu em 2003 — o site da Globo remete para o banco de imagens Alamy.

O futebolista português Cristiano Ronaldo também partilhou uma imagem falsa: neste caso não é da Amazónia mas de um fogo na Reserva Ecológica do Taim, no Rio Grande do Sul, em 2013. A fotografia foi tirada por Lauro Alvez para a AFP em 2013 e apareceu em várias complicações de melhores do ano.

A imagem partilhada por Madonna é ainda mais antiga: é de Junho de 1989 (aparece numa galeria de 2007 do jornal Guardian, por exemplo).

Há, no entanto, imagens que mostram o que está a acontecer agora e que ilustram bem o que já o pior Agosto dos últimos oito anos em termos de focos de incêndios, 23 mil só na Amazónia. Aqui ficam algumas.

Uma vista aérea de terra queimada no estado de Mato Grosso, a 20 de Agosto. EPA/ROGERIO FLORENTINO Perto de Porto Velho, Rondónia, a 21 de Agosto. REUTERS/Ueslei Marcelino A 14 de Agosto, perto de Humaita, no estado do Amazonas. REUTERS/Ueslei Marcelino Perto de Porto Velho, Rondónia, a 21 de Agosto. REUTERS/Ueslei Marcelino Perto de Porto Velho, Rondónia, a 21 de Agosto. Bombeiros combatem o fogo no estado do Acre, a 17 de Agosto. EPA/Bombeiros de Rio Branco Bombeiros combatem o fogo no estado do Acre, a 17 de Agosto. EPA/Bombeiros de Rio Branco Fotogaleria EPA/ROGERIO FLORENTINO