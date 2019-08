Sameiro Araújo é a nova vice-presidente da Câmara de Braga

Sameiro Araújo é a substituta de Firmino Marques na vice-presidência da Câmara Municipal de Braga. A autarquia anunciou, em comunicado, que a vereadora do Desporto e da Juventude vai-se tornar na número dois do executivo municipal liderado por Ricardo Rio já esta sexta-feira, substituindo Firmino Marques. O ainda vereador é o número dois do PSD pelo distrito de Braga às Eleições Legislativas de 06 de Outubro, numa lista encabeçada por André Coelho Lima.

Responsável pela Protecção Civil e Obras Municipais desde 2013, ano em que a coligação PSD/CDS-PP subiu ao poder em Braga, Firmino Marques tem de abandonar a vice-presidência, já que o exercício da função é “incompatível” com o “estatuto formal de candidato”. O número dois da lista de Braga às Legislativas vai, contudo, manter-se no executivo municipal sem pelouros até ao dia em que tomar posse na Assembleia da República (AR), confirmou a autarquia no mesmo comunicado. A vaga deixada por Firmino Marques vai ser posteriormente ocupada por Olga Pereira, actual chefe de gabinete de Ricardo Rio.

Uma vida dedicada ao atletismo

Nascida em 1957, na vila de Prado, concelho de Vila Verde, mas residente em Braga desde os 12 anos, Sameiro Araújo chegou aos corredores do poder municipal em 2013, quando integrou, como independente, a lista da coligação PSD/CDS-PP que venceu as Eleições Autárquicas com maioria absoluta – conseguiu seis dos 11 vereadores com uma votação de 46,7%. Além do Desporto e da Juventude, a vereadora tem sido responsável desde então pelas questões da saúde e do bem-estar, do associativismo e da cidadania e participação.

Ao longo da sua vida, Sameiro Araújo tem-se distinguido, porém, como treinadora de atletismo. Licenciada em Psicologia pela Universidade do Minho, com especialização em Psicologia do Desporto e da Actividade Física, a agora vice-presidente da Câmara trocou uma eventual carreira de atleta por uma de treinadora logo em 1975, no Sporting de Braga, clube que ajudou a conquistar 14 Taças dos Clubes Campeões Europeus em corta-mato e estrada.

Sameiro Araújo viu também cinco das atletas que treinou participarem nos Jogos Olímpicos: Albertina Machado, Fernanda Marques, Conceição Ferreira, Manuela Machado e Dulce Félix. Algumas delas conseguiram, aliás, medalhas a título individual em campeonatos europeus e mundiais; Manuela Machado foi ouro na maratona quer no mundial de 1995 (Gotemburgo, Suécia), quer nos europeus de 94 (Helsínquia, Finlândia) e de 98 (Budapeste, Hungria). Já Dulce Félix foi campeã europeia nos 10.000 metros em 2012 (Helsínquia, Finlândia), enquanto Conceição Ferreira conquistou o ouro no mundial de meia-maratona, em 93 (Bruxelas, Bélgica) e a prata no europeu de 94, na prova de 10.000 metros.

Professora de educação física, desde 1982, e de psicologia, posteriormente, a nova vice-presidente da Câmara de Braga foi ainda presidente da Associação de Treinadores de Atletismo e vice-presidente da Mesa da Assembleia-Geral da Associação Portuguesa Mulheres e Desporto. Sameiro Araújo foi condecorada com a Medalha de Mérito Desportivo do Governo e ainda com a Medalha de Honra ao Mérito do Governo.