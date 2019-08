Bandeira Azul foi arreada nas praias de Melides, Zambujeira do Mar e Alteirinhos

Excesso de Coliformes fecais nas amostras da água que corre no Barranco da Zambujeira levaram os responsáveis pela Bandeira Azul a arrear , por precaução, este símbolo da qualidade da água nas praias da Zambujeira. A situação tem-se repetido nos últimos verões. Desta vez a retirada da bandeira azul aconteceu igualmente na praia de Alteirinhos (Odemira) e Melides (Grândola), decisão confirmada pela mesma entidade.

Periodicamente, a decisão de retirar a bandeira azul na praia da Zambujeira do Mar (Odemira) é tomada mal termina o festival MEO Sudoeste. E as razões apresentadas repetem-se: Os resultados das análises à qualidade da água que corre no Barranco da Zambujeira que drena para a zona balnear apresentam valores elevados de carga orgânica (coliformes fecais). No último sábado, a mesma situação: a bandeira azul foi retirada “por precaução” porque a qualidade da água que corria na ribeira, que debita para a praia da Zambujeira do Mar, apresentava valores elevados de carga orgânica, embora a qualidade da água do mar “continue a ser excelente” explicou ao PÚBLICO Catarina Gonçalves, operadora portuguesa da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE).

Em anos anteriores, a má qualidade do efluente que corria no Barranco da Zambujeira foi atribuída ao mau funcionamento da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) instalada a poucas centenas de metros da praia utilizada por cerca de 15 mil residentes durante a época balnear. Catarina Gonçalves confirma que a ETAR está “subdimensionada” para o caudal de efluente que ali chega para ser tratado. Com efeito, não são apenas os efluentes produzidos por cerca de 15 mil pessoas que durante a época balnear passam as suas férias na Zambujeira do Mar, onde reside uma população permanente que não chega aos mil habitantes, mas sobretudo os que são debitados a partir do festival MEO Sudoeste. Durante 23.ª edição do evento, que decorreu na Herdade da Casa Branca, localizada a cerca de três quilómetros da praia de Zambujeira do Mar, entre os passados dias 6 e 10 de Agosto, o promotor, Luís Montez, admitiu terem passado pelo festival quase de 160 mil pessoas, na sua esmagadora maioria jovens. Isto significa que, por dia, terão presenciado e permanecido acampados, no local do espectáculo, entre 32 a 40 mil pessoas.

Migrantes alojados sem condições

O volume da carga orgânica produzida por este número de pessoas é encaminhado para a ETAR da Zambujeira do Mar, que não tem condições para depurar o acréscimo desmesurado de efluentes. O PÚBLICO perguntou à empresa Águas Públicas do Alentejo (AgdA), entidade que faz a exploração e a gestão da estação de tratamento desde 2009, se o equipamento instalado estará a fazer o tratamento adequado dos efluentes produzidos pelo acréscimo desmesurado de pessoas na Zambujeira do Mar nesta altura do ano. A AgdA explicou que os resultados obtidos dos últimos anos revelam “um cumprimento dos parâmetros exigidos pela licença de descarga, pelo que se considera que o tratamento é o adequado para o efluente recebido na ETAR.”

Contudo, tendo em conta “a proximidade da zona balnear e a localização do ponto de descarga da ETAR numa linha de água que desagua na praia da Zambujeira do Mar”, a AgdA diz ter decidido em 2011, monitorizar durante a época estival, a linha de água “num ponto a montante do ponto de descarga”. E os resultados desta monitorização confirmam que “ao longo dos anos têm revelado que poderão eventualmente existir descargas de efluente com grande carga orgânica não doméstica, na mesma linha de água em que se localiza o ponto de descarga e a montante do mesmo”. Para além dos efluentes domésticos, a ETAR de Zambujeira do Mar recebe escorrências do regadio das culturas hortícolas intensivas, ricas em nutrientes químicos como o azoto e o fósforo, bem como de pesticidas que são utilizados neste tipo de agricultura.

Na praia dos Alteirinhos, junto a Zambujeira do Mar a interdição deve-se igualmente à presença de coliformes fecais, pormenor que suscita nos pescadores locais uma crítica à forma como os migrantes que trabalham nas culturas intensivas em estufas e estufins, são alojados, em contentores, onde as condições de higiene não são, em muitos casos, apropriadas. A questão dos migrantes tem suscitado forte controvérsia, por se desconhecer o seu número exacto, que poderá estar entre as 6 e 8 mil pessoas. A maioria é alojada em condições muito precárias, em contentores ou habitações degradadas. Os efluentes que produzem são lançados em linhas de águas, sem tratamento, ou para fossas cépticas, que depois chegam a ribeiras que descarregam em zonas balneares.

Mais a norte e na praia de Melides, a bandeira azul foi retirada no passado sábado, mas por razões diferentes, que a coordenadora portuguesa da ABAE associou ao incumprimento dos critérios definidos no regulamento de atribuição da bandeira azul e que, previamente, tinham determinado, a atribuição “condicionada” do galardão. A bandeira azul ainda não foi hasteada, seis dias depois de ter sido arreada.