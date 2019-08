Revista Time elege hostel português como um dos 100 “melhores lugares do mundo”

Pelo segundo ano consecutivo, a revista Time elegeu os “melhores lugares do mundo”: 100 destinos para visitar, ficar alojado ou ir para uma refeição ou um copo. A bitola? Locais que despertem “a sensação de se ter tropeçado em algo extraordinário”.

Um desses lugares fica em Portugal, mais precisamente em Vila Nova de Gaia: o The House of Sandeman, hostel da histórica casa de vinho do Porto, inaugurado no ano passado. É o primeiro e, até ao momento, único espaço português a integrar a lista da conceituada publicação norte-americana.

“Desde a fundação em 1790, que a Sandeman, produtora de Porto e licores, tem orgulho na sua tradição, e o novo hostel – no topo das históricas caves da marca – permite aos visitantes descobrir mais de dois séculos de história e de produção de vinho do Porto”, escreve a jornalista Suyin Haynes, correspondente da revista em Londres, que assina a sugestão portuguesa.

Os hóspedes, acrescenta, podem não só visitar as caves como ficar alojados em suítes privadas com “vistas idílicas para a cidade do Porto” ou em dormitórios com capacidade para até 14 pessoas, com camas “inspiradas em barris de vinho” por pouco mais de 16 euros por noite. Predicados que, conclui, “já deram frutos”: em menos de um ano, foi nomeado o “melhor novo pequeno hostel do mundo” pela Hostelworld.

A selecção é feita anualmente pelos “editores e correspondentes da revista norte-americana em todo o mundo” e por “especialistas do sector”, tendo em conta “factores-chave” como “a qualidade, a originalidade, a sustentabilidade, a inovação e a influência”. Resultado: uma centena de destinos “recentes ou acabados de abrir”, que pode experimentar até ao final do ano ou usar como inspiração para planear as férias já do próximo ano.

Entre as sugestões do artigo, que faz capa da Time na primeira semana de Setembro, estão lugares como o Parque Nacional de Gorongosa, em Moçambique, elogiado pelo seu investimento, não só na protecção da natureza, como nas comunidades locais; o novo parque temático da Disney dedicado à saga da Guerra das Estrelas; o primeiro hotel no aeroporto JFK de Nova Iorque (uma viagem no tempo); o monumental miradouro em espiral da Dinamarca, o novo percurso pedestre que atravessa todo o Liechtenstein; e o primeiro restaurante subaquático da Europa ou, entre outros, o parque Uluru-Kata Tjuta da Austrália (onde fica a “rocha” mais famosa do país, à qual será proibido subir a partir de Outubro).