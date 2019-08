O Avenida voltou a ser um espaço cultural de referência em Aveiro

Os números falam por si. Num ano, o Avenida Café-Concerto presenteou a cidade de Aveiro com “115 concertos, 11 sessões de cinema, 12 festas, seis exposições, quatro performances de dança e sete peças de teatro”. A contabilização é feita por Hugo Pereira e Patrícia Surrador, a dupla que há um ano ousou reabilitar um local que fazia parte da história da cidade de Aveiro e que tinha passado vários anos encerrado. Foi a 24 de Agosto de 2018 que as portas do antigo Cine-Teatro Avenida voltaram a abrir-se, com um novo nome e apostado em dar palco a projectos culturais de qualidade. Este sábado, cantam-se os parabéns e apagam-se as velas, numa festa que contará com as actuações de JP Simões (22h) e de Tomás Wallenstein (24h), vocalista dos Capitão Fausto - em modo Dj set.

No habitual balanço a este primeiro ano de actividade, os responsáveis pelo Avenida Café-Concerto mostram-se bastante satisfeitos com o percurso feito, os objectivos atingidos e o projecto que estão a construir. Foram 12 meses de intensa actividade nos dois palcos da casa – o do auditório e da sala café-concerto –, com várias noites de “casa cheia”, abrilhantados por nomes como os “dos Capitão Fausto e dos Linda Martini, na música, e de Bruno Aleixo e Rafinha Bastos, no humor”, destacam os gestores do espaço cultural.

A estes nomes mais conhecidos do grande público juntaram-se outros, “que, embora em espectáculos mais intimistas, tiveram o condão de surpreender a plateia, de mostrar um trabalho sério e comprometido e de não raras vezes serem um porta-estandarte do seu país de origem”, realçam. “Apesar dos 365 dias de vida, o Avenida Café-Concerto é um atlas da cultura pela diversidade de proveniências dos músicos, actores, comediantes e performistas que ali pisaram o palco”, conclui a equipa responsável pela sala de espectáculos aveirense.

O público tem correspondido

Hugo Pereira e Patrícia Surrador mostram-se agradados com a adesão do público às propostas do Avenida. “As pessoas têm correspondido e mesmo um ou outro evento que possa ter menos público enche-nos de orgulho”, destacam. A esta nota positiva junta-se também a avaliação deixada pelos artistas que por lá têm passado. “Saem daqui a dizer que deviam existir mais Avenidas no país”, contam os responsáveis pelo equipamento que tanto dá palco a artistas e projectos mais consolidados como aos emergentes.

O futuro? “Continuar a apostar numa programação de qualidade”, prometem, dando nota de algumas surpresas ainda para este ano. Por ora, após a festa do primeiro aniversário, o espaço fecha uma semana (de 25 a 29 de Agosto) para “umas merecidas férias “da equipa que tornou possível a apresentação de mais de 100 espectáculos num só ano.