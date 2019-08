Zidane marcou mas foi Taremi a estrela na goleada do Reo Ave

Mehdi Taremi. Dois nomes para fixar e ir acompanhando ao longo da época 2019-20 do futebol português. O médio iraniano que o Rio Ave foi descobrir no Al-Gharafa, do Qatar, foi a grande figura da goleada imposta pelos vila-condenses ao Desp. Aves (5-1), nesta sexta-feira. No segundo jogo da 3.ª jornada da Liga, os anfitriões foram francamente superiores ao rival e somaram o primeiro triunfo na prova.

O recital de Taremi, que partilhou o corredor central com Filipe Augusto, Tarantini (mais atrás) e Diego Lopes, começou aos 10’. Fez uma diagonal interior, deu e recebeu de Bruno Moreira e finalizou de pé esquerdo, com um remate em vólei. Aos 22’, os dois a combinarem novamente: desta vez, bola na profundidade, Taremi viu-se livre da marcação directa com incrível facilidade e finalizou de pé esquerdo novamente.

Dois golos com o “pior” pé em tão pouco tempo dizem muito sobre a qualidade de um jogador que já representou a selecção do Irão em 42 ocasiões. Mas Mehdi Taremi tinha mais um trunfo para apresentar: aos 52’, num movimento vertical que o Rio Ave ensaiou várias vezes, disparou de trás do meio-campo, isolou-se e concluiu de pé direito.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sairia ovacionado aos 76’, mas não sem antes celebrar o 4-0, num lance em tudo idêntico ao do golo anterior, mas desta vez da autoria de Nuno Santos, e o 5-0, na sequência de uma grande penalidade cobrada por Filipe Augusto.

O Desp. Aves, já a jogar no risco desde o final da primeira parte, conseguiu o golo da consolação aos 77’, por Enzo Zidane, que entrara aos 43’. O filho mais velho de Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, recebeu de costas para a baliza mas de forma orientada e rematou com classe para o 5-1.

Contas feitas, Rio Ave e Desp. Aves somam agora os mesmos três pontos na Liga, mas os vila-condenses têm um jogo a menos (o encontro da 1.ª jornada com o V. Guimarães foi adiado).