V. Setúbal e Moreirense abrem a jornada a zeros

Vitória de Setúbal e Moreirense empataram a zero, nesta sexta-feira, no jogo que abriu a terceira jornada da I Liga. Com este resultado, os sadinos sobem ao 12.º lugar, com dois empates em três jogos, enquanto o Moreirense sobe ao terceiro posto, com quatro pontos.

No Bonfim, a primeira parte foi globalmente equilibrada e rica em lances perigosos para ambos os lados. De um lado, o Vitória chegou a ter uma oportunidade flagrante, com um tremendo falhanço de Hachadi, enquanto o Moreirense chegou, inclusivamente, a introduzir a bola na baliza, mas a jogada foi interrompida por fora-de-jogo (decisão correcta).

A segunda parte, ainda que com menos oportunidades claras, também teve lances perigosos: Iago cabeceou para uma boa defesa de Makaridze e Guedes surgiu isolado para dar o triunfo ao Vitória, aos 86 minutos, mas permitiu a defesa a Pasinato. Só o desacerto na finalização impediu que houvesse golos em Setúbal.