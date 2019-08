Teresa Portela está na final e tem Tóquio 2020 à vista

A canoísta Teresa Portela garantiu, nesta sexta-feira, a presença na final do K1 200 metros nos Mundiais de canoagem.

Na Hungria, a atleta do Benfica ficou em segundo lugar na respectiva meia-final, garantindo uma das três vagas na final. Melhor do que a portuguesa só conseguiu fazer a campeã do mundo Lisa Carrington, da Nova Zelândia.

A final está marcada para este sábado, às 10h33 (hora de Portugal continental), na qual a canoísta portuguesa luta por uma medalha, mas já terá motivos para sorrir caso fique num dos cinco primeiros lugares – os que dão direito a vaga nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

Hélder Silva falhou meia-final

Já Hélder Silva ficou a 65 centésimos de segundo de estar na meia-final do C1 1000 metros. O português ficou em quinto lugar na respectiva série e não só falhou os quatro lugares de apuramento directo como não conseguiu ser um dos três melhores quintos classificados (foi o quarto nesse registo, pelos já referidos 65 centésimos).

O canoísta ainda tem hipóteses de estar nos Jogos Olímpicos, mas não pela via destes Mundiais: terá de competir na fase de qualificação europeia, em 2020.