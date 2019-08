Renato Sanches troca Bayern pelo Lille

O português Renato Sanches é o novo reforço do Lille, da Liga francesa. A transferência foi anunciada pelo clube gaulês, nesta sexta-feira, com um vídeo publicado nas redes sociais.

Apesar de ainda não existirem detalhes oficiais do negócio, a imprensa francesa avança que o médio assinou em definitivo – e não por empréstimo, como se chegou a falar – e que custará ao Lille entre 20 e 25 milhões de euros.

O Bayern receberá, desta forma, menos 15 milhões do que os 35 que pagou ao Benfica, em 2016, para contratar o campeão da Europa, que assinou por quatro anos com o Lille.

O jogador mostrou-se feliz com a mudança para a equipa que tem Luís Campos como director-desportivo: "Estou muito feliz de estar aqui. Eu já estava em contacto com o Luís Campos há muito tempo. As palavras dele e o projecto convenceram-me, bem como a confiança que demonstraram em mim”. “Também conversei com o José Fonte”, acrescentou um jogador que será o quarto português no Lille, para além do próprio Fonte, de Xeka e de Tiago Djaló.