Lage responde a Conceição e recorda Witsel, Aimar, Rodrigo e Lima

Bruno Lage, treinador do Benfica, não considera que o actual plantel dos “encarnados” seja o mais forte dos últimos anos, uma ideia abordada por Sérgio Conceição na antevisão da partida entre as duas equipas.

“No ano passado tínhamos [o plantel mais forte], porque acredito que o melhor plantel é o que vence. Se chegarmos ao final e vencermos, concordarei com o Sérgio Conceição. Mas é um grande elogio à visão e à mudança que fizemos. Sentimo-nos fortes, mas não nos podemos esquecer de que, num passado recente, um treinador [Jorge Jesus] optava por jogar com Rodrigo ou Lima e Witsel ou Aimar”, respondeu Lage, nesta sexta-feira, na antevisão do clássico.

Sobre a “seca” de golos dos avançados “encarnados”, Lage deixou no ar que, enquanto tiver comprometimento defensivo, a dupla Seferovic e Raúl de Tomás continuará no “onze”. “Não tenho problema por ainda não terem marcado golos. Não lhes vou pedir para marcarem, mas, quando deixarem de correr, não têm hipóteses. Todos os avançados passam por dificuldades em marcar golos. Recordo o João Félix, que, no ano passado, esteve dois jogos sem marcar e, depois, fez um hat-trick”.

O treinador do Benfica aproveitou, ainda, para olhar para a equipa do FC Porto, discordando da posição teoricamente mais fixa do avançado Zé Luís. “Você vê o Zé Luís mais fixo?”, começou por retorquir a um jornalista, acrescentando: “Eu, às vezes, vejo o Marega a atacar a profundidade entre o central e o lateral e o Zé Luís a pedir em apoio, para jogar”.