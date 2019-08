Lage com melhor rácio do que Conceição em clássicos da Liga

Começa a ser tradição no campeonato e pela quinta vez nas últimas sete temporadas na 3.ª jornada haverá o primeiro clássico da I Liga. Amanhã, no Estádio da Luz, Benfica e FC Porto vão defrontar-se pela primeira vez em 2019-20, naquele que será o terceiro confronto entre Bruno Lage e Sérgio Conceição. A nível estatístico, os dois treinadores partem igualados em todas as competições (uma vitória para cada lado), mas o rácio do técnico benfiquista mantém-se nos 100% em clássicos do campeonato (na última época venceu em Alvalade e no Dragão), enquanto o líder dos portistas apresenta um registo menos favorável: não ganhou mais de metade dos confrontos com Benfica e Sporting na I Liga.

Depois de 2013-14 (Sporting-Benfica), 2014-15 (Benfica-Sporting), 2016-17 (Sporting-FC Porto) e 2018-19 (Benfica-Sporting), a temporada 2019-20 terá ao seu terceiro round o primeiro duelo entre candidatos ao título, mas fugindo ao padrão das épocas anteriores, desta vez o primeiro clássico não terá o Sporting como um dos protagonistas. Fazendo uma análise dos números, contacta-se que a apesar de o Benfica não ter vencido qualquer desses duelos (três empates com o Sporting), sempre que na última década houve um clássico na 3.ª jornada, os lisboetas sagraram-se campeões.

Bem mais curta é a história dos confrontos entre Bruno Lage e Sérgio Conceição. Os dois treinadores portugueses defrontaram-se por duas vezes e o saldo é de uma vitória para cada lado. Começou melhor Conceição, que ganhou o duelo em Braga na meia-final da Taça da Liga, apenas 16 dias depois de Lage assumir o comando da equipa principal do Benfica, mas pouco mais de um mês mais tarde, num jogo que se revelaria decisivo para o desfecho do campeonato, o treinador de Setúbal triunfou no Dragão. Essa vitória surgiu um mês depois de Lage ter somado três pontos em Alvalade, confirmando o registo perfeito do treinador do Benfica no campeonato – no total, o técnico soma vinte vitórias e um empate nas 21 jornadas como treinador das “águias” na I Liga.

Com mais experiência em “clássicos”, Conceição teve uma primeira época no FC Porto positiva. Em 2017-18, o treinador de Coimbra não perdeu com os rivais no campeonato (duas vitórias e dois empates), mas na última temporada a tendência inverteu-se. Ainda com Rui Vitória no comando do Benfica, Conceição perdeu na Luz na 7.ª jornada e no fecho da primeira volta empatou sem golos em Alvalade. Depois aconteceu o único frente a frente com Lage até ao momento na Liga (derrota no Porto, por 2-1) e na última jornada, numa partida onde pouco mais do que o orgulho portista estava em jogo, Conceição conseguiu a única vitória em “clássicos” para o campeonato em 2018-19: Herrera, aos 87’, garantiu o triunfo portista.

História e estatística à parte, Lage parte para o jogo de amanhã numa posição mais confortável do que Conceição. Ao contrário do técnico do Benfica, que mantém a base da época passada e apenas tem um indisponível entre os habituais titulares (Gabriel), o treinador do FC Porto continua a tentar reconstruir a equipa após perder uma mão cheia de titulares e não terá na Luz duas peças importantes: o lesionado Sérgio Oliveira e Nakajima, que ontem ainda não tinha regressado do Japão para onde viajou para acompanhar o nascimento da filha.