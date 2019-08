Por Treze Razões: do suicídio para o whodunnit

A terceira temporada da série Por Treze Razões (13 Reasons Why, no título original) arranca nesta sexta-feira na Netflix e afasta-se de vez da temática do suicídio, narrada pela voz da adolescente Hannah Baker (interpretada pela australiana Katherine Langford). Agora, o mote da nova temporada é o homicídio do vilão Bryce Walker (Justin Prentice) — e, mais importante, de quem o terá matado. A série juvenil adaptada do best-seller de Jay Asher chegou a ser criticada por parecer romantizar a ideia de suicídio, o que levou os seus produtores a estender a mensagem de prevenção além da série, divulgando conselhos e linhas de apoio.

