António Variações: da terra de ninguém para um lugar além

No trajecto do primeiro cantor português com traços de celebridade pop esteve a reinvenção do homem português da segunda metade do século XX: da aldeia para Lisboa, da Guerra Colonial à emigração, de Portugal para a ambição de ser mundo. O maior feito deste filme sincero é devolver-nos António Variações ao mesmo tempo que nos explica porque nunca o conseguiremos agarrar; está tudo nas canções.