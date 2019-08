Patrick, de Gonçalo Waddington, na competição oficial do Festival de San Sebastián

A longa-metragem de estreia do actor Gonçalo Waddington na realização está integrada na Selecção Oficial do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, na qual Patrick irá competir pelo prémio máximo do evento, a Concha de Ouro. Já o novo filme da dupla luso-suíça Maya Kosa e Sérgio da Costa, L’Ile aux Oiseaux, vai estar em competição na secção Zabaltegi-Tabakalera do mesmo festival.

O Festival Internacional de Cinema de San Sebastián decorre entre 20 e 28 de Setembro de 2019 e escolheu para a competição principal o filme produzido pela portuguesa O Som e a Fúria e pela alemã Augenschein Filmproduktion. Patrick é a primeira longa de Waddington, que também é encenador, dramaturgo e argumentista.

Conta a história da personagem homónima, um jovem de 20 anos que vive em Paris com o namorado, um homem mais velho, “e gere um site de pornografia adolescente. Durante uma rusga numa festa, onde se filmava numa cena de sexo com uma rapariga menor, é levado para a prisão. As autoridades descobrem então a sua verdadeira identidade: Mário, um menino raptado em Portugal, há 12 anos”, como resume a sinopse do filme no site da produtora portuguesa. O regresso a Portugal, o reestabelecer das ligações com a família e o choque entre a vida na capital francesa e o meio rural português fazem parte desta história que começa, para Patrick, em 1999 com o seu rapto. Competirá com Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, ou Zeroville, de James Franco, entre outros.

Já na secção Zabaltegi-Tabakalera, o festival basco programou L’Ile aux Oiseaux ao lado de novos projectos de Takashi Miike ou Bertrand Bonello, bem como de Atlantique, que deu a Mati Diop o Grande Prémio do Júri em Cannes, ou The Wild Goose Lake de Diao Yinan. O filme suíço centra-se em Antonin, um jovem exausto que “redescobre o mundo num centro de reabilitação para aves”.

A programação completa da 67.ª edição do festival pode ser consultada aqui.