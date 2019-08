Em Marte também há Rolling Stones

Mick Jagger e a veterana banda já estão eternizados em Marte. A NASA baptizou uma pedra, pouco maior que uma bola de golfe, com o nome do mítico grupo britânico de rock. A pedra foi apanhada pela sonda InSight na superfície do planeta vermelho, no ano passado, e o anúncio foi tornado público no concerto dos Rolling Stones, no final desta semana, em Los Angeles.

“A NASA deu-nos algo com que sempre sonhamos, a nossa própria rocha em Marte. Nem queremos acreditar“, exclamou o cantor. A pedra foi assim baptizada por que rolou quase um metro, a maior distância registada pela NASA noutro planeta.

Antes do início do concerto, no estádio Rose Bowl, os logótipos da banda e da agência espacial norte-americana foram exibidos lado a lado, mas só depois do anúncio, feito pelo actor Robert Downey Jr., é que os fãs perceberam a razão.