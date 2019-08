Porque é que as mulheres enviam nus pelo telemóvel? E os homens?

Por que há homens e mulheres que enviam mensagens ou fotografias eróticas através do telemóvel? A investigadora Morgan Johnstonbaugh, da Universidade do Arizona, procurou a resposta num estudo onde questionou online mil estudantes de sete instituições norte-americanas de ensino superior. Não há uma resposta única para esta pergunta, mas há pressão externa para compartilhar e um desejo de estabelecer laços de intimidade entre quem envia e quem recebe.

O motivo mais comum para o envio de uma foto em que a pessoa está nua ou seminua é suscitar o desejo sexual no outro – esta resposta foi dada pela maioria dos inquiridos, mulheres (73%) e homens (67%). Da mesma forma, 40% das mulheres e homens responderam que enviaram uma foto para satisfazer o pedido do destinatário.

O que surpreendeu a investigadora da área da sociologia foi homens e mulheres sentirem a mesma pressão para partilhar essas imagens. “Com base na literatura existente sobre relacionamentos íntimos e sexting, esperava que as mulheres sentissem mais pressão para compartilhar imagens de si mesmas do que os homens, em média”, disse ao site HuffPost.

A investigadora também identificou que o relacionamento das mulheres com o sexting é mais complicado. Elas são duas vezes mais propensas do que os homens a declarar que enviaram uma foto sexy para aumentar a sua confiança. “As mulheres podem achar que o sexting as ajuda a fortalecer a relação porque é um espaço onde se sentem seguras em expressar a sua sexualidade e explorar o seu corpo”, refere Johnstonbaugh num comunicado.

Ou seja, apesar de a decisão de fazer sexting poder vir a ter consequências graves – como a publicação ou divulgação dessas imagens por quem as recebe –, quem as envia fá-lo porque se sente poderoso e se quer afirmar em termos sexuais. “Como as mulheres costumam ser vistas como vítimas em histórias de sexting viral, é importante destacar que as mulheres usam esta tecnologia para explorar os seus corpos e a sua sexualidade”, esclarece Johnstonbaugh.