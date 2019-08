Ministério Público foi incapaz de localizar gémeas em 2017 para as proteger

O Ministério Público (MP) não chegou a abrir, em 2017, um processo judicial de protecção das duas meninas gémeas, hoje com 10 anos, retiradas aos pais na semana passada. As irmã foram por três vezes sinalizadas como estando em situação de perigo: em 2013, pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) da Amadora; de novo em 2016, tendo a CPCJ encaminhado o caso, em Março do ano seguinte, para o MP do Tribunal de Família e Menores da Amadora; e agora em Julho de 2019, quando foi finalmente aberto um processo, os pais foram detidos e presentes a um juiz e as crianças acolhidas numa instituição.

