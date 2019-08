Identidade de género: “Estão em causa crianças e jovens que se sentem alvo de chacota”

O filho de Isabel Rodrigues, hoje com 19 anos, começou a transição de género no início do ensino secundário. “Na altura em que isto aconteceu ainda não se podia mudar o nome e o género aos 16 anos [passou a ser possível no ano passado], mas falei com a escola e com o director de turma e aceitaram tratá-lo pelo nome que hoje tem. É algo muito importante para estes jovens”, lembra a mãe.

Continuar a ler