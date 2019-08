Ex-namorado de portuguesa desaparecida em Barcelona detido por sequestro agravado

A Polícia Judiciária anunciou esta quinta-feira a detenção de um homem, de 30 anos de idade, pela presumível autoria de um crime de sequestro agravado, ofensas à integridade física e violência doméstica da ex-namorada, uma portuguesa de 25 anos que desapareceu na segunda-feira de Barcelona, onde se encontrava.

Segundo uma nota divulgada pela Unidade Nacional Contra Terrorismo (UNCT), os crimes ocorreram entre esta segunda e esta quarta-feira “tendo o autor se deslocado à zona de Barcelona - Espanha, onde agrediu e coagiu a vítima, uma mulher com 25 anos de idade com quem tivera um relacionamento, obrigando-o a regressar consigo para Portugal, onde continuou a ser agredida violentamente”.

A PJ diz que começou a investigar o caso na sequência de um pedido de colaboração por parte das autoridades espanholas, que, a par da PSP, colaboram no inquérito.

Na quarta-feira, a polícia catalã (Mossos d'Esquadra), que tinha divulgado uma fotografia da jovem a dar conta do desaparecimento, publicou na rede social Twitter uma mensagem anunciando que a portuguesa desaparecida na segunda-feira em Sant Pere de Ribes, na comarca de Garraf (Barcelona), estava em casa de um familiar, em Portugal. Não eram dados mais pormenores sobre o aparecimento da portuguesa.

O detido será presente a um juiz do Tribunal de Instrução Criminal do Seixal que lhe aplicará as medidas de coacção.