Ir a Marte nas próximas décadas? “Isso é romance puro e duro”

Entrevistas P2 Verão

Há um céu que é perfeito, o do Chile. “Questões técnicas.” O espaço inspira romantismo e crenças, alimenta doses variáveis de optimismo. O assunto, aqui, não é o lúdico. O astrónomo Rui Agostinho lembra em que ponto estamos, na aventura do espaço e quais são, hoje, as suas expectativas.