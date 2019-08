Só 71 candidaturas de emigrantes no primeiro mês do Programa Regressar

Um mês depois da abertura das candidaturas, o Apoio ao Regresso de Emigrantes a Portugal do Programa Regressar, uma medida lançada pelo executivo de António Costa para incentivar o regresso dos emigrantes portugueses e luso-descendentes que tenham saído do país antes de 2016, recebeu apenas 71 pedidos de apoio. Em causa está a atribuição de 6500 euros, num processo cuja tramitação está a cargo do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

