PAN quer um Serviço Nacional de Saúde para cães e gatos

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) quer criar um serviço nacional de saúde para cães e gatos. Em entrevista à revista Visão, André Silva, deputado e líder do partido, diz que esta proposta vai integrar o programa eleitoral do PAN.

“Há uma série de associações que recolhem e acolhem animais errantes e abandonados e que se têm substituído ao Estado, tendo despesas incomensuráveis. Por outro lado, há muitas famílias com enormes dificuldades, nomeadamente pessoas idosas que estão sozinhas e que a única companhia que têm é o gato ou o cão. Não é uma medida de protecção e de bem-estar animal; é uma resposta social às famílias mais carenciadas”, afirma André Silva.

“Sim, sim, é uma espécie de SNS para animais”, acrescenta.

O deputado refere uma “rede pública – chame-se hospital, chame-se clínica – que tenha serviços médico-veterinários que possam suprir [as dificuldades] destas duas grandes comunidades.”

Nesta rede, algumas famílias, “em função dos respectivos rendimentos, estariam dispensadas do pagamento de taxas moderadoras (ou algo equivalente) e outras teriam de custear os cuidados médicos prestados”, especifica.

André Silva ainda não fez as contas ao impacto da proposta nos cofres do Estado, mas assegurou que apresentará medidas que compensem esse aumento de despesa.

O deputado diz ainda na entrevista à Visão que o objectivo do PAN para as eleições legislativas de 6 de Outubro é reforçar a presença no Parlamento e acha “pouco verosímil” vir a integrar um futuro Governo.

“O objectivo do PAN é conseguir influenciar a governação do país para fazer cumprir a nossa agenda, e isso consegue-se através do reforço do grupo parlamentar”, afirmou.