Eleições na Madeira: Alberto João Jardim, Jacinto Serrão e José Manuel Rodrigues entram num bar…

O que fazem em campanha Alberto João Jardim, histórico presidente do PSD-Madeira (1974-2014), Jacinto Serrão, que liderou o PS-Madeira em duas ocasiões (2002-2007 e 2010-2011), e José Manuel Rodrigues, que entre 1997 e 2015 foi o rosto e a voz do CDS no arquipélago? O que for preciso.

Continuar a ler