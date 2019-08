Zingaretti pronto para negociar coligação de Governo com o 5 Estrelas

O líder do Partido Democrático italiano, Nicola Zingaretti, assumiu esta quinta-feira o compromisso de tentar formar uma aliança de Governo com o movimento populista 5 Estrelas na audiência com o Presidente Sergio Mattarella, que está a reunir com todos os partidos com representação parlamentar para encontrar uma solução para a crise política no país depois da queda do Governo, na terça-feira. No final desta maratona, ao início da noite, o chefe de Estado anuncia a sua decisão.

Tudo indica que Mattarella peça a Zingaretti e ao líder do 5 Estrelas, Luigi Di Maio, para formarem um novo executivo. O anterior, que juntava o movimento populista e a Liga de Matteo Salvini, caiu com a demissão do primeiro-ministro Guiseppe Conte pouco antes da votação de uma moção de desconfiança apresentado pelo próprio líder da extrema-direita italiana.

“A Itália não pode ter um Governo com posições diferentes”, disse Salvini depois de ser recebido pelo Presidente, justificando a moção de desconfiança contra o seu próprio Governo e advertindo para o executivo que considera contranatura entre o PD (centro-esquerda) e o 5 Estrelas. Salvini derrubou o Governo para ir a votos, num momento em que as sondagens dão vantagem à Liga –​ e em que é o político mais popular de Itália.

“A via normal são as eleições, mas não guardamos rancor”, disse o líder da Liga, rendendo-se à evidência que é pouco provável que Mattarella dissolva o Parlamento e marque eleições, esperando antes uma coligação entre as formações de Zingaretti e Di Maio.

Nicola Zingaretti disse que a Itália precisa, neste momento, de um “Governo de mudança de rumo que seja uma alternativa à direita, mas advertiu que não será um Governo a qualquer custo. O PD apresentou, na quarta-feira, cinco condições ao 5 Estrelas, sendo que apenas uma delas pode criar problemas: o compromisso com a democracia representativa, que é uma negação da democracia directa defendida pelo 5 Estrelas que, na sua génese, é um partido anti-sistema.

Prevê-se que Mattarella dê pouco tempo aos dois partidos para negociar, já que afirmou que quer ter um Governo em poucos dias. Se isso não for possível, avança para eleições –​ o objectivo de Matteo Salvini ao abrir a crise.

“Expressámos ao Presidente a nossa vontade de tentar formar uma nova maioria”, disse Zingaretti, explicando que quer uma equipa que rompa com as políticas e os políticos do anterior executivo. Conte é um nome vetado pelo PD, mais ainda nada foi dito sobre Di Maio.

O 5 Estrelas está disponível para dialogar com base nos cinco pontos – os outros são o compromisso com a União Europeia e o fim das políticas anti-imigração impulsionadas por Salvini. “Não a eleições, vamos dialogar para uma nova maioria”, disse Di Maio, salientando que o seu partido tem agora dez prioridades, centradas sobretudo na economia. “Não deixaremos a Itália afundar-se”, disse.

Mas as negociações, referem os jornais italianos, podem fazer emergir as diferenças programáticas entre os dois partidos – acresce que a coligação não é consensual no PD –, nomeadamente no que diz respeito ao orçamento para 2020 da maior economia da Zona Euro (e à forma de lidar com um défice de 132%, a segunda maior dívida), que tem que estar pronto para ser entregue no Parlamento e na União Europeia em meados de Outubro.