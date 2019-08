Amazónia arde há duas semanas. Dez respostas para entender a destruição

A região da floresta amazónica, a mais extensa do mundo e com a maior biodiversidade registada numa área do planeta, está a ser a mais afectada pela vaga de incêndios que assola o Brasil. Perante as notícias e as imagens, o mundo reage com preocupação e critica Jair Bolsonaro. O PÚBLICO reuniu algumas respostas sobre o que está a acontecer na Amazónia.

