Hospital do Grupo Trofa Saúde no Porto Oriental já não vai avançar

O Grupo Trofa Saúde desistiu do hospital privado que ia abrir no fundo da Avenida 25 de Abril, perto do estádio do Dragão, no Porto. A notícia é avançada na edição desta quinta-feira do Jornal de Negócios, que fala num investimento de 70 milhões, agora cancelado.

O presidente da junta de freguesia de Campanhã, Ernesto Santos, confirmou ao PÚBLICO ter conhecimento da desistência do negócio. Embora o grupo de saúde não o tenha comunicado formalmente à junta, o socialista apercebeu-se de que a obra estava parada há já algum tempo e confirmou junto do vereador do urbanismo, Pedro Baganha, que a empreitada tinha sido cancelada. Pelo menos para aquele fim.

“Fala-se de várias coisas e uma delas é que o edifício será transformado num hotel”, disse Ernesto Santos. Essa mudança de planos é vista pelo presidente da junta como prejudicial: “Se fosse um hospital as pessoas podiam beneficiar, nem que fosse pelo comércio gerado à volta. Se for um hotel não será bem assim, as pessoas entram e saem”, lamentou, deixando no entanto a nota de que o “qualquer investimento privado é bem-vindo” na zona.

O edifício de 13 pisos, três deles subterrâneos, começou a ser construído há cerca de 18 meses e tinha conclusão prevista para o início do próximo ano. O “esqueleto”, junto ao local onde irá nascer o Interface de Campanhã, está praticamente concluído. Mas o interior não, pelo que uma alteração do projecto para o interior poderá ser viável sem grandes custos.

Mas não sem uma mudança de licenciamento. A empresa ABB II (Construtora Alexandre Barbosa Borges), responsável pela construção, não respondeu ainda às perguntas do PÚBLICO. Também o Grupo Trofa não quis, até ao momento, dar explicações sobre o tema.

A Câmara do Porto limitou-se a confirmar ao Jornal de Negócios que, “com base no processo de licenciamento”, a “proprietária do edifício é a ABB II”, atirando mais explicações para a construtora ou o grupo de saúde.