As novas estrelas do Zoo de Lisboa são sete bebés suricata

O Jardim Zoológico de Lisboa anunciou, esta quarta-feira, o nascimento de sete crias de suricata (Suricata suricatta), três fêmeas e dois machos. Os animais, nascidos há pouco mais de um mês, já fazem as delícias dos visitantes, miúdos e graúdos, e o espaço aproveita para chamar a atenção para a defesa da savana africana.

Segundo José Ferreira, curador dos mamíferos do Zoo, os suricatas “são animais que os visitantes têm curiosidade em ver”, pelo que esta aposta tem como objectivo “trazer uma espécie que se dá bem com este clima”, além de se pretender “atrair mais visitantes ao espaço”. Tal como revelou à Fugas, “a própria equipa de tratadores tem especial prazer em lidar com estes animais”, que chamam a atenção de quem visita o zoo porque estão “sempre a fazer alguma coisa”.

“As crias nasceram no interior dos túneis, construídos pelo grupo na instalação, onde permaneceram nas primeiras semanas de vida”, pode ler-se na página oficial do zoo, que nos revela ainda que, actualmente, já é possível observá-las a explorar a instalação, junto da progenitora e atentas aos alertas da “sentinela”. As suricatas adultas existentes no zoo, indicam-nos, são oriundas de três jardins zoológicos europeus – os de Plock (Polónia), Madrid (Espanha) e Colónia (Alemanha).

“Desde a máscara de pelagem negra que à semelhança de uns óculos de sol protege os seus olhos da radiação solar, à forte organização social e distribuição de tarefas pelos indivíduos do grupo, muitas são as curiosidades para descobrir sobre este pequeno mamífero das savanas e estepes africanas”, resumem.

Aproveitando a recente estreia do novo filme dedicado ao Rei Leão, onde uma das personagens mais célebres é o suricata Timon, este projecto quer também sensibilizar os visitantes para a protecção da savana africana (aliás, no comunicado há referência às crias como “pequenos Timons”). Com a promoção e recuperação de áreas onde vivem animais como os leões, elefantes e rinocerontes e incentivando a conservação das savanas, o Jardim Zoológico ajuda a manter esta espécie, destacam, uma vez que os suricatas fazem parte do mesmo habitat natural.

Apesar disso, e conforme o comunicado, estudos realizados com “grupos de suricatas na natureza” revelaram que existe uma “relação estreita” entre a “diminuição da precipitação nas savanas africanas e a redução do número de indivíduos" da espécie. Portanto, quando mais seco o ambiente, menor o número de indivíduos, o que prova que as alterações climáticas também contribuem para o fim desta espécie.

O Jardim Zoológico de Lisboa pode ser visitado, no Verão, das 10h às 20h, sendo que as bilheteiras encerram 1h15 antes da hora indicada para o fecho do parque, incluindo para reentradas. Os preços dos bilhetes variam entre os 14,50 euros (3-12 anos), 16 euros (+65) e 22 euros (adulto); as crianças até 2 anos entram grátis e há descontos para grupos.