Nenhum motorista de matérias pode declarar menos de 1179 euros

No decorrer da greve dos motoristas de mercadorias e de matérias perigosas ouviu-se muitas vezes os líderes sindicais e os trabalhadores a chamarem a atenção para a ilegalidade e a injustiça que era estarem a declarar e a fazer descontos para a reforma, subsídios de doença e desemprego sobre 630 euros – o salário base mínimo que ficou convencionado no Contrato Colectivo de Trabalho (CCTV) assinado em Setembro de 2018. O PÚBLICO fez várias simulações, recorrendo a dados fornecidos pela Fectrans e pela Antram, e também já confirmados pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social, e verificou que a realidade é diferente, pelo menos de acordo com a lei.

