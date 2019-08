ACT já fez cinco participações-crime de transportadoras de mercadorias este ano

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) já realizou este ano, até ao início de Agosto, mais de 600 inspecções a empresas de transportes de mercadorias. Há já 374 acções de fiscalização concluídas e, a partir dos problemas identificados pelos inspectores nalgumas empresas, a ACT decidiu fazer cinco participações-crime, confirmou ao PÚBLICO o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

