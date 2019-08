Diogo Jota e Jiménez decisivos no bom resultado dos “wolves”

O Wolverhampton venceu o Torino por 3-2, fora de casa, nesta quinta-feira, em jogo da primeira mão do play-off da Liga Europa.

Em Turim, Nuno Espírito Santo fez subir cinco portugueses ao relvado: Patrício, Moutinho, Vinagre e Jota foram titulares, enquanto Pedro Neto entrou na segunda parte.

Esta partida começou logo “enguiçada” para os italianos, com um auto-golo do central Bremer, após um livre. O português Diogo Jota ampliou aos 59 minutos, após uma jogada de Traoré, mas De Silvestri reduziu no minuto seguinte.

O 2-1 parecia muito positivo para a equipa de Nuno Espírito Santo, mas ficou ainda melhor quando Jiménez, numa jogada individual, fez o terceiro para os “wolves”.

Aos 89 minutos, o árbitro português Artur Soares Dias – cuja nomeação causou desconforto na equipa italiana – assinalou penálti e Belotti minimizou um resultado que é, ainda assim, difícil de contrariar em Inglaterra.

Dos restantes jogos, destaque negativo para Miguel Cardoso, treinador do AEK, que viu a equipa grega perder em casa, por 3-1, frente ao Trabzonspor de João Pereira.

A equipa grega, que teve Hélder Lopes, David Simão, Paulinho, André Simões e Nélson Oliveira no “onze” (mais Francisco Geraldes na segunda parte), sai desta primeira mão com um 3-1 que promete ser uma “montanha” para escalar no segundo jogo, na Turquia. Livaja marcou para os gregos, Ekuban fez hat-trick pelos turcos.

Por fim, nota para o “bis” do ex-FC Porto Depoitre na vitória (2-1) do Gent frente ao Rijeka e para o golo do ex-Benfica Ferreyra no triunfo (3-1) do Espanyol frente ao Zorya.

Resultados:

Ararat - Dudelange 2-1

Astana – BATE 3-0

Malmö - Bney Yehuda 3-0

Suduva- Ferencvarós 0-0

Legia Varsóvia- Rangers 0-0

Feyenoord- Hapoel Beer Sheva 3-0

Ludogorets - Maribor 0-0

Copenhaga – Riga 3-1

AEK- Trabzonspor 1-3

AZ Alkmaar -Antuérpia 1-1

FCSB -V. Guimarães 0-0

Gent – Rijeka 2-1

PSV- Apollon 3-0

Estrasburgo - Eintracht Frankfurt 1-0

Sp. Braga - Spartak Moscovo 1-0

Celtic - AIK 2-0

Linfield - Qarabag 3-2

Espanyol -Zorya 3-1

Partizan –Molde 2-1

Slovan Bratislava- PAOK 1-0

Torino – Wolverhampton 2-3