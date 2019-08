Comédia e raparigas: Booksmart é o filme da adolescência de 2019

Oh não, outra comédia de adolescentes? Booksmart não é mais uma comédia de “coming of age”, nem mais adolescentes a tentarem dar tudo naquela última noite. Booksmart é um “oh sim, outra comédia de adolescentes” – mas na sua versão inteligente, um filme que quer ajudar "as pessoas a encontrar a alegria e a diversão de crescer”, como diz a realizadora Olivia Wilde. A Geração Z ganhou um espelho?

Continuar a ler