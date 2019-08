Cass McCombs regressa a Portugal em Novembro

O cantautor norte-americano Cass McCombs anunciou o seu regresso a Portugal para três concertos: actuará no Porto a 7 de Novembro, no auditório do CCOP, um dia depois no gnration, em Braga, e em ainda em Lisboa, numa actuação ainda sem data e local confirmados.

Estes concertos surgem no contexto da digressão mundial deste músico natural da Califórnia, em que apresentará o seu mais recente disco, Tip of The Sphere, o oitavo da sua discografia. Um álbum em que recupera os vários estilos e as várias personalidades que encarnou ao longo da sua carreira, iniciada em 2011.

Os bilhetes para o concerto no Porto podem ser adquiridos na plataforma da promotora Lovers & Lollypops. Até ao dia do concerto, poderão ser comprados por 15€; no próprio dia, o custo sobe para 20€. O concerto em Braga tem hora marcada para as 22h30 e os bilhetes custam 15€. Não existem ainda informações adicionais sobre o concerto de Lisboa.