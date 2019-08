Tim Roth declara que o populismo prejudicou a política britânica

O actor britânico Tim Roth, que lançou sua carreira interpretando um skinhead racista na Grã-Bretanha dos anos 1980, considera que o “ódio populista” contribuiu para a deterioração não só da política britânica, como da de outros países.

Roth, 58 anos, que conquistou uma carreira de destaque em Hollywood, também participou nos filmes de Tarantino, Pulp Fiction e Cães Danados, fez estas declarações durante o Festival de Sarajevo, onde recebeu o prémio Coração de Honra de Sarajevo pela sua carreira. “Agora é pior por causa do ódio do populismo que lidera a política e os movimentos do país”, disse durante uma entrevista. “É como se eles tivessem alcançado um status que não tinham antes.”

Roth também deu uma masterclass de teatro no festival de Sarajevo.