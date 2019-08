Bolachas e leites com chocolate deixam de poder ser publicitados a crianças

As bolachas e os leites achocolatados e aromatizados à venda em Portugal vão deixar de poder ser publicitados junto a escolas e parques infantis, no cinema, nas redes sociais e em programas de televisão e rádio quando dirigidos a menores até aos 16 anos, dentro de 60 dias, a partir de Outubro. O mesmo vai acontecer a 90% dos cereais de pequeno-almoço e a 72% dos iogurtes no mercado, enquanto apenas os refrigerantes que têm edulcorantes poderão continuar a ser publicitados a crianças e jovens até esta idade.

