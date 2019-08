Costa desce o país para pôr o PS a subir

A campanha da corrida às eleições legislativas está marcada para Setembro, mas os candidatos já estão a aquecer. Esta terça-feira, foi o líder socialista António Costa quem se juntou à estrada e anunciou um périplo pelo país. O primeiro-ministro esteve em Chaves, no quilómetro zero da Estrada Nacional 2 (EN2), um roteiro que une o país de Norte a Sul através de “uma estrada mítica”. Durante as próximas semanas — e com algumas paragens e interrupções — Costa irá percorrer o país ao longo de 700 quilómetros “para ganhar forças para uma nova etapa”: procurar nas urnas um resultado que reconduza o Governo socialista.

Junto ao marco que assinala o quilómetro zero da Estrada Nacional 2, em Chaves, António Costa gravou uma mensagem em vídeo onde elogia o “eixo essencial do país”, um “eixo onde se afirma a nossa diversidade das paisagens, dos saberes e dos sabores”.

Para o primeiro-ministro, o roteiro das próximas semanas funcionará como uma “fonte de inspiração para uma nova etapa que iremos iniciar em Outubro [eleições legislativas]”. “Nada como começarmos no quilómetro zero para ganharmos novas forças, para continuarmos o nosso caminho”, declarou o líder socialista, que procura reeditar a sua liderança no próximo Governo.

De acordo com as informações apuradas pelo PÚBLICO, António Costa não seguirá um roteiro contínuo. Para já, a agenda do primeiro-ministro e líder do PS prevê uma interrupção já esta quarta-feira, para um encontro no Algarve com o Presidente da República.

Depois do encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro deverá regressar à estrada no domingo, invertendo o sentido do roteiro, novamente em direcção a norte.

Nas eleições europeias, entre arruadas e comícios, a caravana socialista percorreu mais de cinco mil quilómetros pelo país — sem contar com as milhas voadas para os Açores e Madeira. O discurso feito pelo primeiro-ministro esta terça-feira aponta para uma repetição da estratégia durante a campanha para as eleições legislativas.

As sondagens mais recentes mostram um cenário favorável para o Partido Socialista. Em Junho, a sondagem Expresso/SIC, realizada pelo ICS/ISCTE dava ao PS 38% das intenções de voto, com uma distância confortável de 15 pontos em relação ao segundo país mais votado, o PSD. Já no último mês, o estudo da Pitagórica para o JN e TSF dava aos socialistas o melhor resultado nas sondagens desde Setembro de 2017. De acordo com a sondagem da Pitagórica, o PS teria o dobro dos votos do PSD e ficaria a roçar a maioria absoluta com 43,2% dos votos dos portugueses.

Dos montes do Norte às praias do Sul

Frequentemente comparada com a famosa estrada norte-americana Route 66, a EN2 atravessa 35 municípios, pelo interior das povoações, unindo a região de Trás-os-Montes às praias do Algarve, atravessando o país de lés-a-lés.

Para aproveitar o potencial turístico da EN2, os concelhos atravessados pela estrada criaram em 2016 a Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional. A iniciativa mais recente foi a criação do Passaporte EN2, destinado a incentivar os viajantes a percorrerem a estrada, enquanto vão carimbando as suas passagens ao longo do caminho.

Nos últimos anos, a popularidade da EN2 tem crescido não só a nível nacional, mas também internacional, o que se reflecte na dinamização dos sectores de hotelaria e restauração das regiões abrangidas.