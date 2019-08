CDS pede explicações sobre falhas nos serviços públicos

Falta de agenda para atendimentos no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), más condições dos edifícios onde funcionam tribunais e encerramento parcial de esquadras da PSP são alguns dos exemplos que o CDS aponta como resultado da falta de investimento nos serviços públicos e sobre os quais exige explicações.

Numa nota enviada às redacções, o CDS refere que “em 24 horas o país tomou conhecimento do que o partido tem denunciado em quatro anos”. E avança com o caso do SEF, que “está a rebentar pelas costuras” e que por causa da “falta de pessoal” não consegue dar resposta aos 141 mil agendamentos para atendimento até ao final do ano.

A mesma nota cita o retrato feito por juízes das 23 comarcas sobre a degradação das instalações de vários tribunais, e noticiada esta terça-feira pelo PÚBLICO, e casos como a esquadra de São Mamede Infesta, em Matosinhos, “que tem o atendimento ao público encerrado por falta de meios humanos”.

Os centristas referem ainda a denúncia por parte da Altice do contrato celebrado para enterrar 1000 km de cabos de telecomunicações nas condutas da Infraestruturas de Portugal.

O líder parlamentar do CDS, Nuno Magalhães, dará esta tarde uma conferência de imprensa sobre estas situações e em que exigirá explicações por parte do Governo.