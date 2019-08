Nuno Viegas convocado para o festival norueguês de arte urbana Nuart

Nuno Viegas, que nasceu e cresceu no Algarve, onde começou a pintar em 1999 e onde fundou o colectivo Policromia Crew, é um dos artistas convidados da edição deste ano do Nuart, um dos mais antigos e duradouros festivais de arte urbana, que se realiza em Stavanger, cidade situada no sudoeste da Noruega.

O festival, “através da criação de obras de arte públicas”, pretende “desafiar as narrativas existentes, gerar novas ideias e testar as fronteiras do que constitui o espaço público e privado”. “Este ano, focamo-nos na intersecção evocativa da memória e da cidade e no papel da arte das ruas em desvendar e retrabalhar não apenas as memórias colectivas da cidade, mas também as culturas. O novo assume formas antigas, o graffiti funde-se com a arte urbana, o classicismo com o vandalismo, gentrificação, os direitos à cidade e, no caso de um artista, direitos à própria vida”, lê-se no site do festival, que decorre entre 5 e 8 de Setembro.

Além de Nuno Viegas, a viver em Roterdão, na Holanda, desde 2014, a lista de convidados da 19.ª edição inclui o colectivo alemão 1UP, o britânico Dotmasters, o francês OX, o argentino Hyuro e o espanhol Jofre Oliveras. A programação inclui também oficinas, actuações musicais, a exibição do documentário Martha - A Picture Story, de Selina Miles, sobre a norte-americana Martha Cooper, uma das primeiras mulheres a dedicar-se a fotografar “graffiti”, debates e visitas guiadas.

No último dia do festival, 8 de Setembro, é inaugurada a exposição Brand New, You're Retro, no centro Tou, dedicado à arte contemporânea. A mostra, que estará patente até 6 de Outubro, inclui trabalhos dos 11 artistas convidados para a edição deste ano, que “irão transformar as paredes da antiga cervejeira do século XIX com murais, esculturas, intervenções e instalações multimédia, entre outros”.