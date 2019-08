Trump adia visita à Dinamarca após recusa de Copenhaga em discutir venda da Gronelândia

O Presidente norte-americano Donald Trump anunciou, na terça-feira, o adiamento da sua visita oficial à Dinamarca, marcada para o início de Setembro, altura em que se iria encontrar com a primeira-ministra do país, Mette Frederiksen. Este cancelamento, afirma Trump, surge na sequência dos comentários da chefe do Executivo dinamarquês, que rejeitou a ideia de discutir uma possível venda da Gronelândia aos Estados Unidos.

“A Dinamarca é um país muito especial, com pessoas incríveis, mas, com base nos comentários da primeira-ministra Mette Frederiksen, que mostrou não ter interesse em discutir a compra da Gronelândia, irei adiar o nosso encontro, agendado para daqui a duas semanas”, escreveu o chefe de Estado numa publicação na rede social Twitter. “A primeira-ministra poupou muito dinheiro e esforços aos EUA e à Dinamarca ao ser tão directa. Agradeço-lhe e mal posso esperar por voltar a marcar esta reunião!”, continuou.

O Presidente norte-americano foi convidado pela Rainha Margarida II da Dinamarca e iria visitar o país escandinavo – membro da NATO e tradicional aliado dos EUA – nos dias 2 e 3 de Setembro, no âmbito de um conjunto de visitas a vários países europeus. Durante a reunião em Copenhaga, Trump, Frederiksen e o primeiro-ministro gronelandês, Kim Kielsen, iriam discutir várias questões relacionadas com o Árctico.

A notícia de que Trump já não planeia visitar a Dinamarca foi posteriormente confirmada por um porta-voz da Casa Branca ao POLITICO e à Reuters. Também a Casa Real dinamarquesa confirmou a notícia, de acordo com a televisão pública DR. Lene Balleby, responsável pela comunicação da Casa Real, disse que o anúncio de Trump foi “uma surpresa”, sem querer acrescentar mais comentários.

A visita à Polónia, agendada para 31 de Agosto, mantém-se.

Esta mudança de planos contrasta com a leveza com que o Presidente norte-americano falou do assunto no inicio da semana. Na segunda-feira, e em jeito de piada, Trump retweetou uma imagem de uma torre Trump dourada numa pequena povoação na maior ilha do mundo com a mensagem: “Prometo não fazer isto à Gronelândia”.

“A Gronelândia não está à venda"

A notícia de que Trump estaria interessado em comprar a Gronelândia começou a circular nos meios de comunicação norte-americanos na quinta-feira: o Presidente norte-americano teria pedido aos seus assessores que averiguassem a possibilidade de comprar a maior ilha do mundo.

Ane Lone Bagger, ministra dos Negócios Estrangeiros da Gronelândia, reagiu logo na sexta-feira, dizendo que o país “estava disponível para negociar” os termos da relação entre os EUA e a ilha, mas que “não está à venda”. E no domingo foi a vez de Mette Frederiksen, primeira-ministra dinamarquesa, rejeitar uma ideia que considerou “absurda”: “A Gronelândia não está à venda. A Gronelândia não é dinamarquesa. A Gronelândia pertence à Gronelândia”.

No mesmo dia, Trump confirmou o interesse em comprar o território: “A ideia surgiu e... estrategicamente é interessante”, afirmou, embora tenha admitido que não é, neste momento, uma prioridade. “Ainda há muita coisa que pode ser feita. Na verdade, é um grande negócio imobiliário. É duro para a Dinamarca porque perdem 700 milhões de dólares por ano com a Gronelândia”, citava a Reuters.

O interesse de Trump terá sido motivado pelos recursos naturais da ilha (rica em carvão, zinco, cobre e minério de ferro) e pela sua localização estratégica em termos de segurança. Os EUA e a Gronelândia assinaram um tratado de defesa há várias décadas – desde os anos da Guerra Fria – que deu aos norte-americanos a possibilidade de instalarem na ilha a sua base militar mais a norte: a base aérea de Thule, construída em 1951 e situada a 1200 km a norte do círculo árctico.

Trump não é o primeiro Presidente norte-americano a alimentar esta ideia. Em 1867, um relatório do Departamento de Estado norte-americano sugeria um interesse na localização estratégica da Gronelândia, assim como a abundância de recursos. Mas só depois da II Guerra Mundial – altura em que as Forças Armadas norte-americanas estiveram presentes na Gronelândia como forma de proteger o país contra as investidas alemãs –, em 1946 é que a Administração de Harry Truman ofereceu 100 milhões de dólares à Dinamarca para comprar o território. Na altura, a Dinamarca recusou-se a vendê-lo.